Доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости

Вы чувствуете себя вялым в течение длительного времени, но не можете ответить, почему? Может быть, пришло время узнать о синдроме хронической усталости (СХУ) и пройти правильную диагностику и лечение, чтобы чувствовать себя лучше.

Синдром хронической усталости определяется как сложное расстройство, характеризующееся чувством постоянной усталости в течение более 6 месяцев после исключения других заболеваний, вызывающих усталость. Эта усталость усиливается при физических нагрузках, но не проходит во время отдыха или сна.

Доктор Шелли Сингх, старший гинеколог больницы Розуолк в Индии, ответила для HealthShots на некоторые часто задаваемые вопросы о СХУ.

Что вызывает СХУ?

Причины СХУ точно не известны. Он может быть генетическим, может передаваться по наследству, и некоторые эксперты считают, что он может возникнуть после вирусных инфекций или психологического стресса.

Каковы симптомы синдрома хронической усталости?

Помните, что эти симптомы варьируются от человека к человеку, и даже у одного и того же пациента они меняются изо дня в день. Некоторые дни лучше, чем другие, а некоторые хуже.

Общими симптомами СХУ являются усталость, физический или умственный стресс, трудности со сном, отсутствие чувства свежести или энергии даже при пробуждении, проблемы с памятью и затуманивание мозга, головные боли, боль в горле, увеличение лимфатических узлов в области шеи и подмышек, мышц и боли в суставах. Возникают трудности с концентрацией внимания, а также головокружение при вставании из положения лежа или сидя.

Что может быть возможным триггером?

Вирусные инфекции, психологические стрессы, иммунологические проблемы и гормональные нарушения, такие как надпочечники, гипофиз и гипоталамус, могут спровоцировать расстройство.

Кто относится к группе риска?

Женщины в большей степени, чем мужчины, и люди среднего возраста в возрастной группе 40-60 лет или молодые люди и подростки могут подвергаться риску.

Когда вы должны сообщить об этом врачу?

Если симптомы длятся более 6 месяцев и начали влиять на ваш образ жизни, вызывая отсутствие работы, депрессию или социальное отчуждение, обратитесь к врачу. Симптомы определенно можно смягчить с помощью таких вмешательств, как изменение образа жизни и прием некоторых лекарств вместе с консультированием.

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