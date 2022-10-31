Пять способов снизить сахар в крови естественным образом

В основном высокий уровень сахара в крови возникает при таких состояниях, как диабет или преддиабет.

Медбрат в Центре мезотелиомы с опытом клинических испытаний онкологии Шон Марчезе рассказал, как естественно поддерживать сахар в крови в норме.

Об этом пишет Страна здоровья.

По словам медбрата Шона Марчезе, из-за высокого уровня сахара в крови может развиться резистентность к инсулину. То есть ваш организм больше не сможет использовать глюкозу для того, чтобы получить энергию. Также могут повредиться чувствительные ткани, в том числе нервные клетки и кровеносные сосуды.

Благодаря поддержанию нормального уровня сахара в крови вы сможете предотвратить развитие таких осложнений, как потеря зрения, болезни сердца, повреждение почек, невропатия, проблемы с зубами, деснами, суставами, костями, ногами. Кроме того, при очень высоком уровне сахара в крови начинают скапливаться кетоны, которые в результате способны привести к коме и смерти. Вот что нужно делать регулярно, чтобы поддерживать сахар в норме:

Заниматься спортом регулярно. Дело в том, что для ходьбы, поездок на велосипеде, плавания, поднятия весов организма требуется сахар, благодаря которому генерируется энергия. То есть в целом физическая активность помогает сделать тело более чувствительным к инсулину и при этом помогает контролировать вес.

Есть больше клетчатки. За счет клетчатки снижается скорость всасывания сахара в кровь и расщепление углеводов. Это значит, что после еды у вас резко не повысится уровень сахара. Растворимую клетчатку можно получить из фруктов, овощей, цельных зерен, бобовых. Рекомендуется при этом употреблять в день примерно 14 г клетчатки на 1000 калорий.

Есть небольшими порциями.Из-за потребления большого количества пищи за один раз может внезапно подскочить сахар в крови. Благодаря небольшим порциям вы также будете поддерживать здоровый вес и снизите риск развития диабета второго типа.

Уменьшить количество углеводов в рационе. По словам врача, из-за употребления продуктов, богатых углеводами, уровень глюкозы в крови сильно повышается. Также это может помешать вашему организму восстанавливать нормальный уровень сахара в крови. Лучше избегать рафинированного или обработанного хлеба, лапши и крахмалов, а вместо них есть цельнозерновые продукты.

Употреблять продукты с пробиотиками.За счет пробиотиков в вашей пищеварительной системе появится больше полезных бактерий. Кроме того, продукты с этими веществами помогают регулировать сахар в крови и снижают HbA1c (показатель инсулинорезистентности и преддиабета). Среди таких продуктов – квашеная капуста, некоторые йогурты и сыры, кимчи, темпе, мисо.