Самый популярный способ бросить курить оказался худшим из всех существующих

Ученые утверждают, что при отказе от обычных сигарет переходить не электронные — не лучшая идея.

Ученые проанализировали данные крупного национального исследования, в котором участвовали 13,6 тысячи американцев, бросивших курение и перешедших на использование электронных сигарет.

Подробнее об этом информирует сайт Калифорнийского университета.

Участникам исследования было предложено регулярно отчитываться о своих изменениях в рамках трехлетнего наблюдательного периода. По итогам исследования, было обнаружено, что около половины добровольцев полностью отказались от пагубной привычки. Однако, учитывая все виды курения, включая использование электронных сигарет, только 41,5% добровольцев смогли полностью отказаться от них.

Самым важным выводом исследования является то, что использование электронных сигарет оказалось наименее эффективным способом бросить курить. Более того, вероятность вернуться к традиционным сигаретам при использовании вейпинга была выше на 8,5% по сравнению с другими методами борьбы с курением, такими как никотиновые пластыри и лекарства. Это говорит о том, что использование электронных сигарет не является безопасной альтернативой курению и может препятствовать процессу отказа от курения. Несмотря на то, что электронные сигареты могут помочь некоторым людям бросить курить, наличие высокого риска возврата к курению делает их не лучшим выбором для борьбы с вредной привычкой.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые выяснили, к каким последствиям приводит курение электронных сигарет. В докладе ВОЗ на конференции по борьбе с курением, полностью развенчан миф о пользе электронных сигарет.

Напоминаем, что курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки. Считается, что организм должен адаптироваться к существованию без сигарет, а продолжение привычки курить в любом случае связано с несравненно более тяжелыми последствиями для здоровья.