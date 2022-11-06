Курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки

Когда курящий человек принимает решение «завязать», он лишает организм этого «успокаивающего средства».

Курение для многих является способом справляться с обычным стрессом. Когда курящий человек принимает решение «завязать», он лишает организм этого «успокаивающего средства».

Об этом сообщила кардиолог Анна Кореневич, пишет портал Green Post.

«Люди курят или злоупотребляют алкоголем, когда есть тревожность, фоновое беспокойство, страх. С отказом от курения человек избавляется от этой вымышленной «таблетки от страха», которой был для нее никотин», — отметила врач.

По словам кардиолога, скачки давления при отказе от курения возникают в связи с выработкой адреналина, ранее «гасившегося» никотином. Однако организм должен адаптироваться к существованию без сигарет, а продолжение привычки курить в любом случае связано с несравненно более тяжелыми последствиями для здоровья.

«При отказе от курения замедляется рост бляшек в сосудах и сильно снижается риск развития инфаркта и инсульта», – добавила врач.

Как сообщал Курсор, группа ученых из Калифорнийского университета Сан-Диего в ходе масштабного исследования определила лучший возраст для того, чтобы бросить курить.

Исследователи отмечают, что наилучшим выбором было бы не курить вообще или бросить в более раннем возрасте, однако если этого не случилось, то отказаться от вредной привычки лучше всего в возрасте 35 лет.

Курсор писал ранее, к каким последствиям приводит курение электронных сигарет. Никто не сомневается во вреде курения. А вот об электронных сигаретах ходит множество мифов. Мнение врачей в этом вопросе — однозначно.

Врачи Всемирной организации здравоохранения заявили, что вред от электронной сигареты ничуть не меньше. В докладе ВОЗ на конференции по борьбе с курением, полностью развенчан миф о пользе электронных сигарет.