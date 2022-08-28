Секреты долголетия: медики дали совет тем, кому за 85 лет

Независимо от возраста, взрослым рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю умеренными физическими нагрузками или 75 минут в неделю нагрузками высокой интенсивности.

Один час ходьбы в неделю продлит жизнь у людям в возрасте 85 лет и старше.

Об этом сообщает портал EurekAlert!

Отмечается, что независимо от возраста, взрослым рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю умеренными физическими нагрузками или 75 минут в неделю нагрузками высокой интенсивности.

«Ходьба не менее одного часа каждую неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше. Проще говоря, гуляйте по 10 минут каждый день», говорит доктор Му-Ньюн Джин из больницы Сангье Пайк Университета Индже, Сеул, Республика Корея.

В исследовании, автором которого является Джин, была проанализирована связь между ходьбой, смертностью от всех причин и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с неактивными людьми, у тех, кто ходил не менее одного часа в неделю, относительный риск смертности от всех причин и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 40% и 39% ниже соответственно.

«Ходьба была связана с более низкой вероятностью смерти у пожилых людей, независимо от того, занимались ли они какой-либо физической активностью средней или высокой интенсивности. … Главный посыл — продолжать идти всю жизнь», — подытожил автор исследования.

Как сообщал Курсор, ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что одним из главных секретов долголетия являются длительные пешие прогулки. По словам экспертов, долголетие определяется не только генами.

Эксперты во время исследования проверили жизнь 145 тысяч человек, которые умерли в возрасте от 75 лет в период с 2011 по 2015 год. Учитывалось множество факторов, включая место жительства, образование, социальное положение, способ жизни.

Как оказалось, большинство долгожителей проживали в месте с низким уровнем загрязнением воздуха, а также имели возможность ежедневно подолгу гулять.

Также Курсор писал о том, что врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта, на которые часто не обращают внимание.