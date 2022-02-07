Сколько лет вашему сердцу: кардиолог рассказала, как это узнать

Сердечно-сосудистая система человека может ускоренно стареть. Знание ее примерного биологического возраста позволяет спрогнозировать риск развития инсульта и инфаркта в ближайшие 10 лет, уверены врачи.

Возраст сердца не всегда отвечает возрасту человека. Он зависит от множества факторов и часто определяет будущее состояние нашего здоровья.

Об этом пишет Доктор Питер.

По словам доктора медицинских наук Оксаны Ротарь, для подсчета возраста сердца и сосудов нужны два показателя – систолическое давление и уровень общего холестерина. Так, если у 55-летнего мужчины верхнее давление составляет 180 мм рт. ст., а холестерин – 8 ммоль/л, то суммарный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в его случае в ближайшее десятилетие составляет 12%. Если ситуация усугубляется курением, риск возрастает до 22%.

На возраст сердца и сосудов влияют пол, возраст, уровень артериального давления, сахара и холестерина в крови, а также физической активности и вредного воздействия на легкие.

Кардиолог порекомендовала проходить обследование сердечно-сосудистой системы женщинам – после 50 лет, мужчинам – после 40. Артериальное давление должно быть не выше 140/90, холестерин в крови – не более 4,9 ммоль/л.

Риск инсульта и инфаркта повышают ожирение, сахарный диабет и ХОБЛ.

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