Составлен список ТОП-10 продуктов, которые могут бороться с раком

Предупредить болезнь намного легче, чем ее лечить. Следите за своим здоровьем, ведь оно бесценно, говорят врачи и рекомендуют регулярно употреблять продукты, которые являются мощной профилактикой болезней.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Чеснок благодаря особым соединениям повышает активность клеток иммунной системы, что отвечает за сопротивление раку. Учеными давно доказано, что чеснок снижает риск развития сердечных болезней и инсульта. Более того, он способен защитить от рака желудка и рака кишечника.

Зеленый чай содержит вещества, тормозящие разрушительное воздействие раковых клеток в легких и пищеварительной системе. Но это относится исключительно к настоящему зеленому чаю, поставляемому из Японии. Большинство упаковок на витринах современных супермаркетах это не тот чай, о котором идет речь. Поэтому, если хотите защищаться от рака с помощью зеленого чая, придется поискать азиатский магазин и приобрести продукт там.

Кайенский перец содержит вещество, которое вызывает жжение во всей полости рта, но это же вещество успешно борется с раковыми клетками.

Куркума давно и успешно используется при лечении воспалительных и простудных заболеваний, при снятии симптомов астмы. Однако недавно ученые заявили, что и с раком бороться куркума в состоянии.

Помидоры содержат очень много полезных веществ, причем, совсем не важно, в обработанном виде употреблять их или сырыми. Многочисленные исследования все-таки доказали, что помидоры не бесполезны в борьбе с раком. У мужчин, регулярно потреблявших помидоры и блюда из них, риск развития рака простаты снижался на 35%.

Малина – это источник антиоксидантов и других веществ, защищающих от рака. Специальные исследования на крысах показали, что у тех животных, которые употребляли черную малину, процент раковых клеток пищевода значительно снижался.

Грибы – это кладезь полезных веществ для всего организма, но и в борьбе с раком они очень эффективны. Еще шесть тысяч лет назад китайцы использовали азиатские грибы в лечебных целях. Грибы, несущие пользу организму, бывают разных сортов. Например, шиитаке, рейши, вешенки и другие. Можно употреблять в пищу непосредственно сами грибы, а можно приобрести специальные добавки с экстрактом указанных продуктов. В азиатских грибах содержится вещество, которое отлично борется с раковыми клетками простаты, оно останавливает рост раковых клеток и вызывает их самоуничтожение. Об этом свидетельствуют и многочисленные исследования.

Брокколи способно обезвредить даже разрушительное воздействие рака. Брокколи действует в роли антиоксиданта и стимулирует клетки человека, заставляя их бороться с недугом. Наибольшую ценность имеют молодые растения брокколи, они содержат целый ряд противораковых элементов. Ростки брокколи, такие полезные в борьбе с раком, можно найти в магазинах здорового питания или вырастить самостоятельно. Так просто защитить собственное здоровье, добавив к очередному блюду несколько росточков этого невероятно полезного растения.

Морковь является мощным антиоксидантом и источником бета-каротина. Благодаря этого продукт снижает риск заболеть определенным видом рака – раком полости рта и гортани, желудка и толстой кишки, мочевого пузыря и предстательной железы. Для профилактики страшного заболевания подойдет и сырая морковь, и вареная, однако, именно в сыром продукте сохраняется большая питательная ценность, что способствует лучшему противостоянию раку, говорят врачи.

Фасоль является отличным источником растительного белка, обеспечивает организм хорошей порцией клетчатки, при этом она обладает противораковыми свойствами. Фасоль и бобы содержат некоторые фитохимические вещества, которые предотвращают генетическое повреждение клеток или значительно замедляют этот процесс.