Создана новая вакцина против рака

Ученые разработали новую вакцину по названию DCVax-L, которая использует иммунные клетки больных для борьбы с раком мозга. С помощью этого вакцина можно увеличить продолжительность жизни пациентов на месяцы, а порой даже на годы, на что указали клинические испытания.

Об этом сообщает JAMA.

Специалистам впервые удалось добиться настолько значительных результатов в лечении глиобластомы. В среднем человек с этой болезнью живет еще год-полтора после диагноза, иногда меньше.

Однако с помощью DCVax-L пациент из Великобритании прожил более 8 лет после получения DCVax. Также известно о пациенте, который перенес эту болезнь и живет уже 7 лет после этого. Вакцина разрабатывается для пациентов индивидуальным методом.

Ученые выделяют из его крови специфические иммунные клетки, известные как дендритные клетки. Эти клетки обучают с помощью биомаркеров, взятых из образца опухоли. Когда вакцина попадает в тело пациента, она начинает делиться этой информацией, чтобы помогает иммунной системе организма распознать и атаковать цель.

Эксперименты с вакциной продолжались 8 лет и к ним привлекли более 300 больных из Великобритании, США, Канады и Германии. У них была глиобластома, являющаяся агрессивной формой опухоли мозга у взрослых.

«Вакцина продлевает жизнь и, что любопытно, у пациентов, которых традиционно считали более неблагоприятными, у пожилых людей и людей, для которых проведение операции невозможно», – рассказал нейрохирург из больницы Королевского колледжа в Лондоне, профессор Кейюмарс Ашкан.

Пациентам, у которых заболевание недавно диагностировали, после получения вакцины, выживали в среднем 19,3 месяца по сравнению с 16,5 месяцами у тех, кто получали плацебо.

Испытуемые с рецидивирующей глиобластомой, которым кололи DCVax, жили в среднем 13,2 месяца после его получения по сравнению с 7,8 месяцами у тех, кто получал плацебо. В общей сложности 13% людей, прошедших вакцинирование, смогли прожить как минимум 5 лет после обнаружения болезни.

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