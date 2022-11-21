Частое окрашивание волос способствует развитию рака — британский профессор

Безопасная частота окрашивания — в среднем раз в два месяца, то есть, не более шести раз в год. В ином случае, вы рискуете получить проблемы со здоровьем.

Врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел заявил, что окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы.

Об этом передает The Times.

Профессор изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами на 14% обнаруживают данное заболевание. Конечно, это не основной фактор риска, говорит специалист, но не принимать его во внимание нельзя.

Мокбал подчеркнул, что исследования его команды выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Потому он рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей и регулярно проходить обследование у специалистов.

Кроме того, специалист советует всегда внимательно читать состав красок для волос и выбирать те, которые содержат натуральную основу.

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