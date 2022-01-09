Специалисты назвали топ-10 токсичных вещей, которые есть в каждом доме

Здоровье и хорошее самочувствие — это не просто диета и упражнения, но и ограничение воздействия токсичных веществ. Химические вещества, содержащиеся в большом количестве предметов домашнего обихода, более токсичны, чем считалось ранее.

Эксперты издания lifehack назвали самые токсичные вещи, которые могут быть в вашем доме. Обратите внимание на эти вредные вещи, они могут представлять угрозу для здоровья, пишет Обозреватель.

1. Духи

Исследование, проведенное Агентством по охране окружающей среды, показало, что потенциально опасные химические вещества обычно можно найти в ароматах. Токсичные химические вещества, такие как бензальдегид, камфора, этилацетат, бензилацетат, линалоол, ацетон и метиленхлорид, при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту, сонливость, раздражение горла, глаз, кожи и легких, повреждение почек и головные боли.

2. Матрасы

Многие матрасы содержат высокий уровень потенциально вредного соединения, называемого полибромдифениловые эфиры. Проблемы со здоровьем, связанные с воздействием ПБДЭ, включают повреждение мозга и репродуктивной системы, снижение качества спермы и проблемы с щитовидной железой. ПБДЭ запрещены в Канаде и нескольких штатах США.

3. Чистящие средства

Многие чистящие средства, которые вы используете каждый день, содержат вредные химические вещества, но вы, вероятно, не думаете, что есть много альтернатив. Однако натуральные продукты, такие как пищевая сода, мыльный порошок или лимон и горячая вода, часто работают так же хорошо, не покрывая ваш дом токсичными химикатами.

4. Освежители воздуха

Как и чистящие средства, освежители воздуха помогают сохранять в наших домах уют, но исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что при чрезмерном использовании или в непроветриваемом помещении они выделяют токсичные уровни загрязняющих веществ. Освежители воздуха вокруг вашего дома не должны вызывать у вас тошноту и вы должны обеспечить вентиляцию помещения.

5. Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов

Многие пластиковые контейнеры изготовлены из таких химических веществ, как фталаты, которые могут влиять на эндокринную систему организма и вызывать неблагоприятные последствия для развития, репродуктивной системы и неврологии у людей. По возможности переходите на стеклянную тару.

6. Пластиковые бутылки для напитков

К настоящему времени мы все знаем, что пластиковые бутылки вредны для окружающей среды, но они также могут выделять токсичные химические вещества в ваш напиток.

7. Косметика

В среднем человек наносит от шести до 12 косметических средств в день, и большинство из них будут содержать токсичные химические вещества, которые потенциально опасны для вас. Всегда полезно искать косметические средства, не содержащие синтетических отдушек, на минеральной основе или сделанные из натуральных масел.

8. Антиперспиранты

Большинство людей используют антиперспиранты, чтобы избежать запаха, но одним из «блокирующих пот» ингредиентов, содержащихся во многих антиперспирантах, является алюминий. В последние годы были подняты вопросы о том, может ли алюминий в составе антиперспирантов способствовать развитию рака груди. Хотя исследования неубедительны, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США требует наличия предупреждающих этикеток на всех антиперспирантах.

9. Кондиционеры для белья

Смягчители работают, покрывая вашу одежду тонким слоем потенциально токсичных химикатов, таких как четвертичные соли аммония. Они могут вызвать раздражение кожи, проблемы с дыханием и головные боли.

10. Посуда с антипригарным покрытием

Посуда с антипригарным покрытием может сэкономить время на чистку, но за это приходится платить. При высоких температурах политетрафторэтилен, который делает тефлон нелипким, выделяет токсичный газ, который вызывает проблемы с репродуктивной функцией и другие проблемы со здоровьем.

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