Стоматолог рассказала, почему появляется боль в зубах после пломбирования

По словам стоматолога Марии Делигласовой, воздействие дезинфицирующего средства на пульпу может вызвать легкую боль после пломбирования зуба. По ее словам, такая боль проходит в среднем за один-три дня.
Об этом пишет Lady Health.
Более интенсивная и пульсирующая боль чаще возникает после лечения глубоко разрушенных зубов. Боль также может возникать при закрытии челюсти. В этом случае причиной является пломба, которая препятствует смыканию зуба.
Повреждение зубной эмали может вызывать боль при контакте с горячей или холодной пищей. Фактически, в этом случае обнажается дентин, который передает информацию о стимуляции нервов зуба. По мере заживления нерва зуб становится менее чувствительным, но этот процесс может занять несколько недель.
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