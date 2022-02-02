Стоматолог рассказала, почему появляется боль в зубах после пломбирования

Мария Делигласова заявляет, что боль после установки пломбы на зубе возникает из-за того, что дезинфицирующее средство оказывает сильное воздействие на пульпу зуба.

По словам стоматолога Марии Делигласовой, воздействие дезинфицирующего средства на пульпу может вызвать легкую боль после пломбирования зуба. По ее словам, такая боль проходит в среднем за один-три дня.

Об этом пишет Lady Health.

Более интенсивная и пульсирующая боль чаще возникает после лечения глубоко разрушенных зубов. Боль также может возникать при закрытии челюсти. В этом случае причиной является пломба, которая препятствует смыканию зуба.

Повреждение зубной эмали может вызывать боль при контакте с горячей или холодной пищей. Фактически, в этом случае обнажается дентин, который передает информацию о стимуляции нервов зуба. По мере заживления нерва зуб становится менее чувствительным, но этот процесс может занять несколько недель.

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