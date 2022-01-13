Известный врач рассказал, сколько воды в день надо пить

Комаровский считает, что человек в среднем должен выпивать от двух до трех литров воды в день.

Человек на 60% состоит из воды и именно поэтому важно поддерживать баланс воды в организме. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, к чему может привести недостаток воды.

«В большинстве случаев, согласно литературным данным, мужчинам необходимо выпивать от 3 до 3,5 литров жидкости в день, а женщинам — от 2 до 2,5 литров. Однако не существует научных исследований, доказывающих, что мало кто выпивает такое количество жидкости. Они реже болеют и имеют меньше проблем со здоровьем. Для каждого из нас физиология — это еда, сон и воздух. У нас есть особые потребности. Логично, что когда возникает физиологическая потребность, она должна быть удовлетворена», — говорит врач.

Врачи также обращают внимание на симптомы дефицита воды в организме — нечастое мочеиспускание и насыщенный цвет мочи, жажда. А это приводит к повышению артериального давления, нагрузке на почки и нарушению свертываемости крови (повышенное образование тромбов).

Комаровский утверждает, что если нет признаков нехватки воды и человек не занимается спортом, то нет необходимости заставлять его пить.

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