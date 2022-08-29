Топ продуктов, которые гарантированно сохранят чувство сытости

Не знаете, с чего начать составление плана питания, который будет максимально полезен для вашего тела, не оставляя вас голодными?

SheFinds.com поговорили с зарегистрированным диетологом Зои Шредер, чтобы узнать о пяти продуктах, которые в наибольшей степени помогут вам сохранить чувство сытости и способствовать здоровой потере веса.

Некрахмалистые овощи с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка — это питательное вещество, которое помогает вам чувствовать себя сытым и довольным еще долгое время после еды, и часто содержится в натуральных ингредиентах, таких как фрукты и овощи. Включение волокнистых овощей в свой рацион — один из лучших способов повысить чувство сытости, а также обеспечить организм различными витаминами и минералами, которые полезны для общего состояния здоровья.

«Овощи из семейства крестоцветных, такие как цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, морковь, занимают много места в желудке и заставляют вас чувствовать себя действительно сытыми, при этом они малокалорийны», — объясняет Шредер.

Белок

Белок, несомненно, является одним из лучших макроэлементов для стимулирования роста мышц и поддержки более быстрого метаболизма, но он также может помочь вам дольше оставаться сытым. «Белок — это самый полезный макронутриент, поэтому важно включать его в каждый прием пищи и закуску, — говорит Шредер. — Это очень важно для похудения, так как вы действительно можете поддерживать энергию и чувство сытости между приемами пищи и не чувствовать себя снова голодными». Некоторыми отличными источниками постного белка являются фарш из индейки, яйца и курица. Если вы придерживаетесь веганской диеты, тофу и бобы будут лучшим выбором для получения максимальной отдачи от еды.

Здоровые жиры

Здоровые жиры — еще один жизненно важный макроэлемент, и на то есть веские причины. Хотя они часто имеют плохую репутацию, поскольку люди предполагают, что они вызывают увеличение веса, употребление полезных жиров на самом деле может помочь вам дольше оставаться сытыми и избегать ненужных перекусов в течение дня. «Авокадо, орехи, семена и оливковое масло очень сытны. Добавление полезных жиров в пищу — это хороший способ чувствовать себя сытым», — отмечает Шредер.

Бобы

Полезный источник растительного белка, фасоль может способствовать успешной потере веса по ряду причин. «Фасоль очень насыщает из-за высокого содержания клетчатки и белка, что делает ее отличной пищей, которую нужно регулярно включать в свой рацион, если вы пытаетесь похудеть», — объясняет Шредер.

Горячая жидкость

Супы и чаи могут помочь вам оставаться сытым для здоровой потери веса. «Горячая жидкость заставляет вас чувствовать себя более сытым, чем просто вода, и вы можете использовать супы на основе бульона (наполненные другими полезными ингредиентами, указанными выше), чтобы обуздать голод и способствовать насыщению на вашем пути к похудению», — объясняет Шредер.

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