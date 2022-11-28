Три причины, по которым возникают проблемы со сном после 40 лет

От пробуждения несколько раз посреди ночи до пробуждения на несколько часов раньше, чем хотелось бы, и невозможности снова заснуть, прерывистый сон и бессонница могут испортить весь день. К счастью, решения есть, но для того, чтобы найти правильное из них, вы должны сначала добраться до сути проблемы, а это само по себе может быть непросто.

Наше тело меняется с возрастом, поэтому есть несколько причин, по которым, в частности, женщины старше 40 лет могут часто испытывать прерывистый сон. Чтобы узнать лишь некоторые из наиболее распространенных причин, SheFinds.com поговорили с Морган Адамсом, тренером MSW по холистическому сну для женщин. Она рассказала, что снижение уровня сахара в крови, перегрев и апноэ во сне могут быть причиной проблем со сном в среднем возрасте.

1. Падение сахара в крови

Важно не недооценивать роль сахара в крови для вашего здоровья. Хотите верьте, хотите нет, но уровень сахара в крови может даже существенно повлиять на качество вашего сна. Адамс объясняет, что вы, вероятно, испытаете падение сахара посреди ночи, «и, как следствие, всплеск кортизола и адреналина, который вызывает пробуждение». К счастью, есть способы минимизировать эту проблему. Она предлагает немного перекусить примерно за час до сна. «В перекусе должно быть немного углеводов и жиров, например, половинка банана со столовой ложкой миндального масла», — говорит Адамс.

2. Слишком жарко

Обеспечение правильной температуры в спальне, когда вы ложитесь спать ночью, может иметь решающее значение для полноценного ночного отдыха. На самом деле, Адамс говорит, что одной из основных причин нарушения сна у женщин является тот факт, что им становится слишком жарко по ночам. Однако вам следует учитывать не только температуру в комнате; тщательно выбирайте пижаму и простыни. «Сон в простынях и пижамах, сделанных из бамбуковой ткани, часто может быть более охлаждающим, чем хлопок», — говорит Адамс, отмечая, что «охлаждающий наматрасник также является отличным решением для сохранения прохлады женщин во время сна».

3. Апноэ во сне

Если вам трудно спать всю ночь, причиной может быть апноэ во сне. Это расстройство сна, при котором ваше дыхание ненадолго останавливается посреди ночи, и Адамс объясняет, что «краткие перерывы в дыхании заставляют вас просыпаться». Апноэ во сне не только мешает заснуть, но и может быть опасным, поэтому очень важно поговорить с врачом о любых потенциальных проблемах.

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