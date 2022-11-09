Тромбы в сосудах: врачи назвали начальные симптомы, которые нельзя игнорировать

Тромбы в сосудах, вызывающие нарушения кровоснабжения важнейших органов, значительно повышают риск сердечного приступа, инсульта, инфаркта, предупреждают специалисты. Эксперты назвали начальные признаки опасных сгустков крови и призвали их не игнорировать.

Об этом сообщает MedikForum.

Часто первыми сигналами тромбоза являются одышка и кашель без причины. Возникая на фоне нормального в целом состояния, они могут быть указателями на возможные тромбы, собирающиеся вокруг легких. Если дополнительно ощущаются боль в груди при вдохе, головокружение, то не исключено наличие сгустков крови в самих легких.

Также среди начальных признаков тромбов в сосудах назван отек одной из конечностей. Спровоцировать данное нарушение может ухудшение кровотока к определенным частям тела – зачастую оно оказывается следствием тромбоза глубоких вен. Также о нем говорят внезапные боли, судороги в ногах.

Другой признак тромбов – возникновение теплых наощупь красных полосок на коже параллельно венам.

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