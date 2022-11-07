Ученые рассказали, какое заболевание может возникнуть из-за плохого сна

Сон является неотъемлемой частью жизни, поэтому при его нарушениях у людей начинаются проблемы физиологического и психологического характера. Новое исследование показало, что плохой сон может также стать причиной развития глаукомы.

Об этом сообщает EurekAlert

Ученые нашли связь между некачественным сном и повышенным риском развития необратимой потери зрения. Глаукома сейчас диагностирована у миллионов людей и заболевание стремительно набирает обороты. На поздних стадиях его вылечить очень проблематично.

Исследователи пока не знают точных причин, почему возникает глаукома, поэтому во время экспериментов рассматривают различные факторы влияния на болезнь.

В новой работе удалось изучить возможность развития глаукомы у людей с разным поведением во сне: с бессонницей; слишком большим или малым количеством сна; разными хронотипами («совы» или «жаворонки»); дневной сонливостью и храпом.

Эксперты проанализировали данные более 400 тысяч людей британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. Продолжительность сна была определена как нормальная (от 7 до 9 часов в сутки) и как слишком мала или слишком велика вне этого диапазона. Все участники заполняли анкеты, где подробно рассказывали о себе.

За средний период наблюдений, ученые обнаружили 8690 случаев глаукомы. Участники, у которых диагностировали заболеваний, как правило, были курящими, с высоким давлением или диабетом.

Также эксперты выяснили, что у людей с бессонницей, риск развития глаукомы повышается на 12 процентов, у тех, кто страдает храпом — на 4 процента. У добровольцев с коротким или слишком продолжительным сном риск повышался на 8 процентов и у людей с дневной сонливостью — на 20 процентов.

Ученые отмечают, что их эксперимент носит наблюдательный характер и они не могли установить пока причины этой связи, но будут продолжать свои испытания.

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