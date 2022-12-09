Ученые: Чувство голода толкает людей на необдуманные поступки

Ученые из Института Макса Планка в Германии уверяют, что решения, которые принимает человек, находятся в сильной зависимости от того, как давно он поел. Опыты показали, что на голодный желудок люди склонны рисковать: делать крупные ставки, ввязываться в финансовые авантюры.

Ученые пришли к выводу, что голод вмешивается в процесс принятия решений, и опасности окружающего мира теряют свою значимость.

То же самое наблюдается у всех животных: они начинают сильнее рисковать, если долго не ели. Даже мухи, наблюдая за которыми, ученые и доказали эту теорию, становились более рискованными. После долгого перерыва в еде лабораторные мухи не боялись углекислого газа, продолжая обследовать помещение в поисках пищи.

Это свойство живых организмов человек может использовать в повседневной жизни, когда необходимо найти выход из сложной ситуации, ученые не рекомендуют принимать решения на голодный желудок.

Ранее Курсор рассказал, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.