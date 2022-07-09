Названы четыре утренние привычки, которые приближают смерть

По мнению экспертов, некоторые утренние привычки повышают вероятность развития хронических заболеваний, которые могут привести к сокращению продолжительности жизни.

Специалисты рассказали, чего не стоит делать по утрам, чтобы избежать более ранней смерти.

Об этом пишет mk.

Пропуск завтрака может сказаться на весе. Одно из исследований показало, что его люди, которые полноценно завтракали, сжигали почти вдвое больше калорий в течение дня. Кроме того, участники эксперимента сообщали о более низком уровне глюкозы в крови.

Употребление бекона на завтрак — очень плохая привычка. Согласно одному из исследований, употребление лишь одного кусочка бекона в день (25 граммов) увеличивает вероятность колоректального рака на 20 процентов.

Кофе перед едой может плохо сказаться на самочувствии. Британские ученые обнаружили, что употребление черного кофе перед завтраком может повлиять на уровень глюкозы в крови. Поэтому бодрящий напиток рекомендуется пить после приема пищи.

Употребление сока натощак утром, как и других сладких и фруктовых напитков, повышает риск диабета на 16 процентов. Вместо этого ученые советуют заменить сок обычными фруктами с большим содержанием клетчатки.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги.