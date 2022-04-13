Ученые из США смогли создать искусственное сердце

Американские ученые создали искусственное сердце, которые не сокращается, а перегоняет кровь без остановки. Благодаря такому методу оно сможет работать намного дольше, чем аналоги.

Американские ученые создали и испытали устройство искусственного сердца, которое может непрерывно перегонять кровь без пульсации.

Благодаря непрерывному перегону крови у пациента во время клинических испытаний не было ни сердцебиения, ни пульса. С сердцем, которое не бьется, он прожил 5 недель и умер от болезни, не связанной с операцией на сердце.

По мнению экспертов, созданное устройство может стать настоящим прорывом в кардиологии, ведь обычные устройства искусственного сердца для обеспечения нормального кровотока должны сокращаться более миллиона раз в день, из-за чего быстро выходят из строя. Новое устройство было создано принципиально иным способом.

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