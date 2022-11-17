Ученые назвали новую опасность табачного дыма

Дым может впитываться в одежду, что в итоге приводит к различным кожным заболеваниям.

Ученые выяснили еще одну опасность пассивного курения — табачный дым влияет, как оказалось, не только на легкие и внутренние органы, но и на кожу. Плохие новости для любителей подымить и тех, кто с ними живет, в том, что при частом контакте с пропитанными дымом вещами могут развиться опасные болезни кожи.

Об этом сообщает Lancet.

Эксперты в ходе эксперимента отобрали десять здоровых и некурящий людей, в возрасте от 22 до 45 лет и попросили в течение трех часов носить одежду, пропитанную табачным дымом. Также им было поручено 15 минут проводить на беговой дорожке, чтобы табачный дым попал в организм через кожу.

После этого ученые взяли образцы крови и мочи у добровольцев. Так команда ученых обнаружила, что биомаркеры, указывающие на окислительное повреждение ДНК, были повышены, при этом были выявлены изменения уровня белков в крови.

Автор исследования Шейн Сакамаки-Чинг заявил, что эксперимент с влиянием табачного дыма, который впитался в одежду, показал, что он не вызывал раздражения кожи. Но при этом маркеры, связанные с ранней стадией активации контактного дерматита, псориаза и других кожных заболеваний, были повышены. Это значит, что при регулярном контакте с пропитанной дымом одеждой риски возникновения кожных болезней очень высоки.

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