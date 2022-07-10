Ученые назвали продукт, который поможет прожить до 100 лет

Американские исследователи выяснили, что этот продукт богат на клетчатку и растительный белок, которые важны для работы организма.

Ученые провели исследование, сравнив «американскую» и «осторожную» диеты, и определили продукт, употребление которого поможет увеличить продолжительность жизни.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в Circulation.

Американские эксперты проанализировали данные людей, которые придерживались «американской диеты», состоявшей в основном из красного мяса, рафинированного зерна, сахара и обработанных продуктов, а также с теми, кто отдавал предпочтение «осторожной» диете, включающей овощи, бобовые, птицу и рыбу. Исследование ученых длилось 18 лет. Но в ходе своей работы им удалось сделать интересные выводы.

Эксперты подчеркнули, что у тех, кто придерживался разумной диеты, риск смерти от сердечных заболеваний снижался на 28%, а у тех, кто любил «американскую» диету на 21% увеличился.

Также исследователи изучили «синие зоны»- регионы, где люди чаще доживают до 100 лет. У большинства из них, как оказалось, есть один общий фактор — жители больше придерживаются культуры потребления именно бобовых. В результате была создана диета «голубой зоны», которая, как предполагается, поможет людям увеличить продолжительность жизни.

По словам ученых, если вы хотите прожить до 100 лет, нужно рацион обогатить фасолью. Она богата белком, клетчаткой и не содержит жиров. В 1 чашке черных бобов содержится около 15 г белка, 15 г клетчатки и менее 1 г сахара и жира. А само употребление клетчатки связано с увеличением продолжительности жизни.

Более того, фасоль содержит антиоксидантные вещества, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме, повреждающие клетки.

«Курсор» писал ранее, что надо делать, чтобы прожить как можно дольше.