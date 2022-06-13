Ученые назвали продукты, которые мешают прожить долгую жизнь

Ученый Дэн Бюттнер пришел к выводу, что долгожители не едят или употребляют в очень ограниченном количестве некоторые продукты. Именно они существенно нарушают здоровье и вызывают сбои в работе внутренних органов.

Прежде всего, это фастфуд. Все потому, что эти продукты жареные, насыщенные калориями, жиром или трансжирами, усилителями вкуса блюда.Следствием постоянного поедания такой пищи может стать повышенное давление и высокий холестерин в крови, а также лишний вес, с которым тесно связаны болезни сердца и рак.

Обработанные продукты, содержащие добавленный сахар и высокую концентрацию углеводов, способствуют ожирению и болезням, которые мешают достичь долголетия (например, диабета). Ученые советуют употреблять сахар объемом, не превышающим 28 граммов в день.

Переработанное мясо может стать причиной того, что появится ишемическая болезнь сердца, которая является предшественником инфаркта. Это колбасы, ветчина, сосиски и прочие мясные деликатесы.

Замечено также, что долгожители не пьют в повседневной жизни газированные напитки. Регулярное употребление сладких газированных напитков может вызвать риск развития заболеваний сердца, диабета второго типа, ожирения, заметно сокращающих продолжительность жизни.

Ранее Курсор писал, что эксперты назвали лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.

Еще напомним, что доктор назвала продукты на ужин, вызывающие утреннее вздутие живота.