Ученые обнаружили неожиданные свойства зеленого чая

Этот напиток укрепляет здоровье и, благодаря сложному процессу, замедляет старение клеток организма.

Группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе выяснила, что воздействие зеленого чая на организм намного сложнее, чем считалось ранее.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Aging, сообщает Sci News.

Напиток содержит катехины, замедляющие процессы старения. Считалось, что эти вещества – антиоксиданты, которые предотвращают окислительный стресс в организме, вызванный свободными радикалами кислорода. Тем самым они помогают избежать повреждения клеток или ДНК.

Однако опыты на нематодных червях C. elegans показали, что полифенолы зеленого чая не подавляют окислительный стресс, а способствуют ему. То есть, это скорее не антиоксиданты, а прооксиданты, которые улучшают способность организма защищаться, подобно вакцине, объяснил профессор Майкл Ристоу.

Авторы работы отметили, что краткосрочный всплеск окислительного стресса позволяет организму приспособиться к этому вредному процессу и усилить защитные возможности клеток.

Ристоу рекомендовал пить именно зеленый чай: в черном из-за ферментации полезные прооксиданты разрушаются.

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