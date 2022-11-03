Ученые опровергли миф о малокурящих людях

Эксперты в рамках нового исследования установили, что человек, который мало курит или время от времени, может на самом деле иметь сильную зависимость от никотина.

Об этом сообщает AJPM.

Новая работа была посвящена опровержению распространенного мифа о том, что человек, выкуривающий менее 10 сигарет ежедневно, имеет меньшую зависимость от никотина. Эксперты проанализировали информацию о более чем 6,7 тысячах курильщиках из базы Национальных институтов здоровья. Каждого участника обследовали на предмет никотиновой зависимости (расстройство, связанное с употреблением табака), основываясь на 11 диагностических критериях.

«В рамках нового исследования мы показали, что многие легкие курильщики, включая тех, кто не курит каждый день, могут зависеть от сигарет», – рассказал ученый Джонатан Фаулдс.

Так, определенная зависимость от никотина – от легкой до тяжелой – была обнаружена у 85% участников. От никотина оказались зависимыми примерно 2/3 участников, которые выкуривали 1-4 сигарет в день, и 25% курящих не каждый день.

Тяжесть зависимости (ее определяет количество диагностических критериев, которым отвечает испытуемый) связывают с количеством выкуриваемых сигарет. Средняя или тяжелая зависимость была обнаружена у 74% людей, которые выкуривают 21 сигарету в день и более, и у 35% выкуривающих от 1 до 4 сигарет.

По словам автором исследования, расстройство, связанное с употреблением табака, более распространено, чем считали многие эксперты. Медики часто ориентируются только на количество курящих пациентов сигарет. В силу этого здоровье многих курильщиков с зависимостью от никотина оставляют без внимания.

Ранее стало известно, что электронные сигареты еще опаснее обычных.

Также «Курсор» сообщал, что исследователи назвали лучший возраст, чтобы бросить курить.