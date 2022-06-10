Ученые протестировали невероятно эффективный препарат для лечения рака

После шести месяцев наблюдения у всех 12 пациентов не было никаких признаков опухолей, которые можно было увидеть с помощью МРТ, ПЭТ, эндоскопии, биопсии и других тестов.

Ученые провели испытание препарата от рака, который показал стопроцентную эффективность. Так, все испытуемые почувствовали себя лучше, та как рак перешел в стадию ремиссии.

О новом исследовании сообщает New England journal of Medicine.

Речь идет о препарате под названием достарлимаб. Его продают под торговой маркой Jemperli и используют для иммунотерапии при лечении рака эндометрия.

Во время исследования ученые хотели выяснить, насколько эффективен препарат против рака прямой кишки.

Исследовательская группа подтвердила, что успешная ремиссия рака – настоящий успех. В эксперименте принимали участие 12 пациентов. За ними наблюдали на протяжении полугода.

Исследования препарата продолжатся.

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