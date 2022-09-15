Ученые рассказали о пользе краткосрочного голодания

По словам исследователей, регулярное однодневное голодание может помочь облегчить течение COVID-19 и снизить риск смерти.

В исследовании ученых из Солт-Лейк-Сити приняли участие 205 человек с положительным результатом на коронавирус в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. 73 из них голодали один день каждый месяц.

Исследователи отметили, что субъекты, регулярно голодавшие, с меньшей вероятностью попадали в больницу или умирали от COVID-19.

Выводы американских ученых были опубликованы в «BMJ Nutrition, Prevention & Health».

Голодание явно способствовало более легкому течению коронавируса, считает автор исследования доктор Бенджамин Хорн.

Исследователи указывают, что однодневный отказ от еды имеет много преимуществ для здоровья: он уменьшает воспаление и снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, после 12-14 часов голодания наш организм вместо глюкозы начинает получать энергию из жирных кислот, в том числе из линолевой кислоты, что имеет решающее значение в случае коронавирусной инфекции.

Авторы исследования объясняют, что линолевая кислота связывается с поверхностью вируса SARS-CoV-2 и может снижать его адгезию к клеткам.

Голодание также способствует аутофагии — процессу, который позволяет организму избавиться от поврежденных и инфицированных клеток.

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