Ученые рассказали о пользе краткосрочного голодания

В исследовании ученых из Солт-Лейк-Сити приняли участие 205 человек с положительным результатом на коронавирус в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. 73 из них голодали один день каждый месяц.
Исследователи отметили, что субъекты, регулярно голодавшие, с меньшей вероятностью попадали в больницу или умирали от COVID-19.
Выводы американских ученых были опубликованы в «BMJ Nutrition, Prevention & Health».
Голодание явно способствовало более легкому течению коронавируса, считает автор исследования доктор Бенджамин Хорн.
Исследователи указывают, что однодневный отказ от еды имеет много преимуществ для здоровья: он уменьшает воспаление и снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, после 12-14 часов голодания наш организм вместо глюкозы начинает получать энергию из жирных кислот, в том числе из линолевой кислоты, что имеет решающее значение в случае коронавирусной инфекции.
Авторы исследования объясняют, что линолевая кислота связывается с поверхностью вируса SARS-CoV-2 и может снижать его адгезию к клеткам.
Голодание также способствует аутофагии — процессу, который позволяет организму избавиться от поврежденных и инфицированных клеток.
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