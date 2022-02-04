Ученые рассказали о способе сохранить интеллект в старости

Ученые из США выяснили, что если у пожилого человека есть собеседник, способный выслушать, то у него вероятность развития деменции снижается более чем на треть.

Исследователи из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что присутствие собеседника замедляет снижение интеллектуальных способностей пожилых людей. Такие выводы были сделаны американскими исследователями на основе анализа данных 2171 человека.

Исследования показали, что наличие человека, который может выслушать, когда он вам нужен, в пожилом возрасте может улучшить когнитивную устойчивость. Участники исследования записывали частоту своего общения и взаимодействия с другими людьми и проходили сканирование мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Затем исследователи измерили объем мозга и использовали тесты на когнитивные способности, чтобы принять решение. Таким образом, определяется психическая устойчивость человека.

Лучшие показатели оказались у тех, у кого был собеседник. Эти данные были подтверждены другим исследованием, которое показало, что у людей, у которых есть человек, с которым можно поговорить, вероятность развития деменции была на 33% ниже, чем у тех, кто не имел такого собеседника.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые заявили — изменения климата превратят Землю в «раскаленный шар». Групп специалистов из Дьюкского университета в США заявили, что из-за изменений климата на Земле станет невероятно жарко, а потому люди просто не смогут работать дневное время суток. Особенно это касается Африки, Ближнего Востока, а также западной части Тихого океана и стран Азии.

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