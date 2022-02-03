Исследователи: растения находятся под угрозой, поскольку климатический кризис меняет характер цветения

Весна может начаться в феврале, если температура продолжит расти нынешними темпами. Это может оказаться губительным для многих видов растений.

Согласно новому исследованию, виды растений находятся под угрозой из-за климатического кризиса, из-за которого цветение происходит в среднем на месяц раньше.

Исследователи изучили записи, относящиеся к 18 веку для сотен видов, и отметили, что их выводы, показывающие более раннее время цветения, «поистине тревожны».

По словам ведущего автора профессора Ульфа Бантгена, климатические изменения сопряжены с риском для растений, в том числе с возможностью их гибели из-за поздних заморозков.

Группа ученых под руководством Кембриджского университета обнаружила, что деревья, кустарники, травы и лианы в Великобритании зацвели на месяц раньше в период между 1987 и 2019 годами по сравнению с периодом между 1753 и 1986 годами.

Период совпадает с ускоряющимся глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.

Профессор Бантген из Департамента географии Кембриджа сказал, что поздние заморозки представляют потенциально смертельный риск для растений, которые цветут слишком рано, но «еще больший риск» представляет «экологическое несоответствие».

«Растения, насекомые, птицы и другие дикие животные эволюционировали вместе до такой степени, что их стадии развития синхронизированы», — сказал он.

«Определенное растение цветет, оно привлекает определенный вид насекомых, который привлекает определенный вид птиц и так далее. Но если один компонент реагирует быстрее, чем другие, существует риск того, что они будут рассинхронизированы, что может привести к исчезновению видов, если они не смогут адаптироваться достаточно быстро».

Он добавил, что если глобальные температуры продолжат расти нынешними темпами, весна в Великобритании может начаться в феврале.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые заявили — изменения климата превратят Землю в «раскаленный шар».

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