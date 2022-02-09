Ученые рассказали о влиянии просмотра медиаконтента перед сном

В новом исследовании изучалось, как на сон может повлиять просмотр медиаконтента — фильмы, телевидение или видео на YouTube, серфинг в интернете или чтение книг при помощи электронных устройств.

В ходе исследования 58 человек вели дневник, в котором записывалась информация о времени, проведенном с медиа перед сном, месте использования, а также о количестве и качестве визуальной информации. При этом электроэнцефалограф — устройство, которое обнаруживают электрическую активность мозга с помощью небольших металлических дисков, прикрепленных к коже головы, — регистрировал такие параметры, как общее время и качество сна.

Об этом сообщает научное издание «Journal of Sleep Research».

Как правило, просмотр новостей за час до сна связан с более ранним временем отхода ко сну. Если использование перед сном не включало многозадачность и проводилось в постели, оно также ассоциировалось с увеличением общего времени сна.

Длительное использование медиа связано с более поздним временем отхода ко сну и большим количеством времени, необходимым для восстановления организма. При этом, использование электронных устройств никак не повлияло на качество сна.

«Если вы собираетесь потреблять медиаконтент, например, смотреть телевизор или слушать музыку перед сном, делайте это коротким, целенаправленным сеансом, и вы вряд ли испытаете какие-либо негативные последствия во сне этой ночью», — сказал ведущий автор исследования Морган Эллиторп, доктор философии Делавэрского университета.

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