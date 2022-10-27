Ученые рассказали, почему родители стареют быстрее, если имеют сына, а не дочь

Ученые из Карлова университета в Праге и Колумбийского университета в Нью-Йорке провели масштабное исследование касаемо влияния пола ребенка на жизнь родителей. Оказалось, что воспитывать мальчика гораздо тяжелее и это приводит к более быстрому старению мозга.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты проанализировали данные примерно 30 тысяч родителей, а наблюдение за участниками экспериментов длилось около 15 лет. Испытуемые также заполняли анкету, где отмечали количество детей и их пол. Группы были распределены следующим образом:

у 10 872 были сыновья;

у 4 862 был один сын;

у 3 523 – двое сыновей;

2 487 – трое и больше сыновей;

у 891 была одна дочь;

у 905 – две дочери;

у 554 – трое и больше дочерей.

Потом родителей попросили пройти тесты, касающиеся, например, запоминания списка из 10 слов или подсчета в обратном порядке от 100 по семеркам. Тестирование касалось концентрации, памяти, мышления и понимания.

По итогу специалисты установили, что мозг родителей мальчиков стареет быстрее, а если сыновей двое или больше – эффект еще хуже. Интересно, что наличие сына одинаковым образом влияет на мозг как отца, так и матери.

Соавтор исследования Катрин Вульф, утверждают, что сейчас ученым неизвестно, чем это обусловлено. Есть предположение, что дочери уделяют больше внимания здоровью пожилых родителей.

Согласно результатам более ранних исследований, родители девочек, в среднем, ведут более здоровый образ жизни (например, меньше пьют алкогольные напитки и курят). Также ранее ученые выяснили, что у мам мальчиков чаще присутствует избыточный вес, если сравнивать с мамами девочек.

Существует версия, что благодаря совокупной пользе для физического и психологического здоровья родителей дочери в дальнейшем может помочь снизить риски развития деменции. По словам ученых, в рамках исследования они учитывали всех детей, то есть приемных и биологических. Установлено, что биологическая связь никоим образом не влияет на старение мозга родителей.

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