Названы продукты, помогающие сохранить женскую красоту после 45 лет

Какие продукты стоит обязательно включить в меню, рассказывает Дарья Русакова.
Об этом пишет портал Леди Mail.Ru.
Грейпфрут обладает антиоксидантными свойствами, эффективен в борьбе с преждевременным старением, нормализует сон. Кроме того, этот низкокалорийный фрукт быстро утоляет голод и снижает аппетит, тем самым помогая избавиться от лишних килограммов.
Лососевые. Жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, положительно действуют на клетки головного мозга, помогая предотвратить возрастные изменения, улучшают память и внимание, снижают уровень холестерина, нормализуют артериальное давление.
Мясо птицы. После 45 лет в пищу лучше употреблять диетическое мясо курицы или индейки — филе грудки без кожи. В индейке содержится витамин РP (никотиновая кислота) (13,3 мг — 66 процентов от дневной нормы), он улучшает обновление клеток кожи, а значит, замедляет ее старение. Также в индейке содержится витаминоподобное вещество холин (139 мг — 27,8 процентов от дневной нормы), который улучшает работу мозга, в частности его отдел, который отвечает за память.
Горький шоколад. В состав горького шоколада (лучше выбирать с содержанием какао от 75 процентов) входят полифенолы, которые защищают сосуды от разрушительного влияния свободных радикалов. А еще всего пара долек такого шоколада может повысить либидо и улучшить настроение.
Шпинат
В шпинате содержится лютеин — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать действие свободных радикалов и предупреждать разрушение сетчатки глаза и помутнение хрусталика.
Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.