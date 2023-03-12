Ученые установили, к какой болезни может привести посменный график работы

У людей, работающих посменно, риск развития этой болезни был выше, чем у других.

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, утверждается, что работа, связанная с изменениями, может увеличить вероятность развития рефлюкс-эзофагита — воспаления слизистой оболочки пищевода.

Об этом пишет «MedicalExpress«.

Мин-Ву Нам и его коллеги из Университета Сунгкьюнкван в Сеуле провели исследование, которое выявило связь между работой посменно и риском развития рефлюкс-эзофагита. В рамках этого исследования ученые проанализировали данные о 140 553 человеках в возрасте 37,9 лет и старше.

За период в 469 217,2 человеко-лет было зафиксировано 35 185 случаев рефлюкс-эзофагита. Результаты исследования показали, что у людей, работающих посменно, риск развития этой болезни был выше, особенно у тех, кто находился в возрастной категории от 18 до 39 лет и среди женщин.

Это можно объяснить тем, что работа в смену нарушает суточный ритм и может приводить к нерегулярному питанию. У людей, работающих посменно, часто бывают пропуски приемов пищи и большой упор на еду в ночное время. В результате, возможно нарушение работы желудочно-кишечного тракта, что повышает риск развития рефлюкс-эзофагита.

«Курсор» писал о том, что израильские мужчины зарабатывают на 30% больше, чем женщины. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), женщины, работающие полный рабочий день в Израиле, получают на 30% меньше зарплаты, чем мужчины в тех же должностях. По данным издания, опубликованные данные переместили Израиль на второе место среди 44 стран по уровню неравенства в оплате труда между полами.