Израильские мужчины зарабатывают на 30% больше, чем женщины — статистика

Наша страна занимает второе место место среди 44 стран по уровню неравенства в оплате труда между полами.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), женщины, работающие полный рабочий день в Израиле, получают на 30% меньше зарплаты, чем мужчины в тех же должностях.

Об этом говорится в отчете, опубликованном «Двар ха-овдим б’Эрец-Исраэль».

По данным издания, опубликованные данные переместили Израиль на второе место среди 44 стран по уровню неравенства в оплате труда между полами.

Отчет анализирует тенденции гендерного неравенства и усилия по его сокращению в странах ОЭСР через заполнение пропусков в образовании и профессиональных навыках женщин, связанных с трудовой сферой. Хотя доля женщин с высшим образованием превышает долю мужчин, они все еще сталкиваются с низкой оплатой труда и низкими должностями по сравнению с мужчинами.

В странах ОЭСР, женщины, работающие полный рабочий день, получают в среднем на 24% меньше мужчин с высшим образованием и на 22% меньше мужчин без высшего образования. В Израиле этот разрыв составляет около 30%.

«Курсор» писал о том, что компания HP Israel заявила об увольнении около 100 сотрудников. Так, дочерняя технологическая компания американской корпорации Hewlett-Packard заявила, что сокращает на 5 процентов численность своего штата. Это решение было принято в рамках масштабных сокращений, проводимых технологическим гигантом во всем мире.

После этого израильская компания Wix.com Ltd., предоставляющая услуги веб-разработки на основе облачных вычислений, уволила еще 370 своих работников, большинство из которых трудились в отделе обслуживания клиентов в США. Тогда президент компании написал сотрудникам письмо с подробным описанием некоторых причин, которые привели к такому шагу.