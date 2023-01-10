Ученые узнали, что коронавирус распространяется по «всему телу»

В одном из случаев вскрытия остатки нового коронавируса были обнаружены в мозгу умершего пациента через 230 дней после появления симптомов.

Десятки недавних вскрытий показывают стойкие признаки COVID-19 по всему телу, в том числе в легких, сердце, селезенке, почках, печени, толстой кишке, грудной клетке, мышцах, нервах, репродуктивных путях, глазах и мозге.

Об этом сообщает Nature.

В одном конкретном вскрытии остатки нового коронавируса были обнаружены в мозгу умершего пациента через 230 дней после того, как у них впервые появились симптомы.

«Наши данные показывают, что у некоторых пациентов SARS-CoV-2 может вызывать системную инфекцию и сохраняться в организме в течение месяцев», — заключают авторы исследования под руководством исследователей из Национального института здравоохранения США (NIH).

В прошлом вскрытие тех, кто заразился COVID-19, показывало предварительные признаки полиорганного распространения, при этом генетические остатки вируса обнаруживались во множестве тканей, органов и жидкостей. В июле 2020 года дальнейшие вскрытия показали наличие тромбов почти в каждом жизненно важном органе тех, кто заразился COVID-19.

Новое исследование NIH теперь воспроизводит и подтверждает эти результаты более подробно, чем когда-либо прежде. Исследователи предполагают, что их новейшие результаты являются наиболее полным на сегодняшний день анализом клеточной персистенции SARS-CoV-2 в организме человека.

В исследование было включено 44 вскрытия, в ходе которых исследователи тщательно определили и количественно оценили уровень матричной РНК SARS-CoV-2 в 85 местах и ​​жидкостях. Эта генетическая информация указывает на то, где вирус мог размножаться в течение жизни человека.

В результате вскрытий, проведенных в период с апреля 2020 года по март 2021 года, исследователи обнаружили, что у пожилых, непривитых людей, умерших от COVID-19, были обнаружены многочисленные признаки репликации SARS-CoV-2 в общей сложности в 79 местах и ​​жидкостях организма.

Более того, некоторые изменения стали очевидны в течение двух недель после появления первых симптомов. Интересно, что в то время как легкие демонстрировали наибольшее воспаление и повреждение, мозг и другие органы нечасто демонстрировали значительные изменения тканей, «несмотря на значительную вирусную нагрузку».

Авторы не уверены, почему это так. Например, может быть, что иммунная система человека не так хороша в борьбе с этими другими местами по сравнению с легкими.

На более поздних стадиях выздоровления от COVID-19 исследователи обнаружили доказательства того, что легкие были менее заражены, чем вначале, в то время как в других местах не наблюдалось такого значительного улучшения.

«Наши результаты показывают, что хотя наибольшее количество SARS-CoV-2 приходится на респираторные ткани, вирус может распространяться по всему организму», — заключают исследователи.

Как вирус распространяется так далеко и широко, является еще одной загадкой. Вскрытие в текущем исследовании не часто показывало обнаруживаемые остатки вируса в плазме крови, что позволяет предположить, что возбудитель может распространяться другими способами.

Понимание того, как SARS-CoV-2 распространяется и сохраняется в организме человека, может многое рассказать о том, почему некоторые пациенты страдают от длительного COVID-19.

В исследовании NIH специально не проводились эксперименты с длительными пациентами с COVID, но результаты имеют отношение к возможным планам лечения.

Противовирусные препараты, такие как Paxlovid, например, могут помочь иммунной системе человека удалить вирусные клетки из тканей, органов и жидкостей, которые иначе могут быть труднодоступны. Возможно, это, в свою очередь, может помочь уменьшить затяжные симптомы.

«Мы надеемся воспроизвести данные о персистенции вируса и изучить связь с длительным течением COVID. Менее чем за год у нас около 85 дел, и мы работаем над расширением этих усилий», — говорит один из авторов Стивен Хьюитт из Национального института рака.

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