Ученые выяснили, чем опасна для здоровья мужская борода

Эксперты в ходе исследования выяснили, что длинная борода содержит множество опасных бактерий. Более того, борода у половины мужчин, отобранных для исследования, содержала паразитов.

Об этом пишет The Sun.

Изучив бороды 18 мужчин и шерсть 30 собак разных пород, ученые установили, что даже у гончих уровень микробов ниже, чем в исследованных бородах.

Профессор Андреас Гутцайт из швейцарской клиники Хирсланден сказал, что все бородатые мужчины в возрасте от 18 до 76 лет показали высокий уровень микробов, в то время как только 23 из 30 собак имели высокий уровень микробов в шерсти, а у остальных — средний уровень.

У семи из мужчин были обнаружены вредные для здоровья насекомые.

На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами, сказал доктор Гутцайт. При этом он призвал мужчин заводить длинную бороду только, если они намерены ежедневно за ней следить и содержать ее в чистоте.

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