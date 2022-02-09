Ученые выяснили, что надо есть, чтобы прожить дольше

Неправильное питание становится причиной инвалидности, отнимает годы жизни и приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно, отмечают ученые. Современный «западный» рацион включает в себя большое количество продуктов глубокой переработки, жирной пищи и простых углеводов.

Употребление в пищу бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен позволят продлить жизнь более чем на 10 лет.

К такому выводу пришли норвежские ученые из Бергенского университета, исследование которых опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Неправильное питание становится причиной инвалидности, отнимает годы жизни и приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно, отмечают ученые. Современный «западный» рацион включает в себя большое количество продуктов глубокой переработки, жирной пищи и простых углеводов.

Исследователи подсчитали, увеличение доли каких продуктов в рационе позволит продлить жизнь. Оптимальная диета включала значительно более высокое потребление цельных зерен, бобовых, рыбы, фруктов, овощей, и включала горсть орехов, а также сокращение красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен.

Если изменить питание на более здоровое в возрасте около 20 лет, это позволит прибавить к жизни около 10-13 лет. В более поздние годы прирост будет не таким большим — 8-9 лет после 60 лет и около 3,4 года после 80 лет.

Ученые надеются, что на новые данные обратят внимание как врачи, так и обычные люди. Скорректировать питание не так сложно, и в будущем эти изменения позволят избежать многих проблем со здоровьем.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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