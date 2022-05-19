Ученые выяснили, что прием пищи в определенное время увеличивает риск инсульта

Ученые исследовали связь между временем приема пищи и возникновением инсульта. Как оказалось, пища в определенные периоды может быть опасна для здоровья и повышать риск инсульта.

Неправильный образ жизни и нерегулярное питание могут существенно увеличить риск геморрагического инсульта. К такому выводу пришли медики и ученые, наблюдавшие за группой добровольцев.

Примечательно, что изначально исследование не касалось именно инсульта. Ученые изучали связи между временем ужина и рисками смертности ряда сосудистых болезней и болезней сердца. Но в итоге оказалось, что связи между временем приема пищи и риском ишемической болезни или сердечно-сосудистых заболеваний практически нет. Однако они обнаружили эту связь с риском возникновения инсульта.

Несколько десятков тысяч участников эксперимента поделили на три группы. Первая группа (так называемая «группа раннего ужина») принимала пишу до 20 часов вечера, второй была «группа нерегулярного ужина»(разное время принятия пищи) и «группа позднего ужина» (после 8 вечера).

Изучив их результаты, ученые обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 существенно увеличивает риск смерти от инсульта.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.