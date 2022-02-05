Ученые выяснили, как кофе влияет на мозг

В исследовании участвовали 55 человек – 31 любитель кофе и 24 человека, которые его не пьют. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые исследовали активность их мозга в трех состояниях – покоя, при выполнении определенной задачи, и вскоре после выпитой чашки кофе.

Ученые с помощью ряда исследований выяснили, что под действием кофе отличается мозговая активность любителей этого напитка и людей, которые вообще его не пьют.

Результаты исследования опубликовал научный журнал Molecular Psychiatry, передает Change.

Среди эффектов от кофе ученые отметили повышенную концентрацию внимания и тревожность.

В исследовании участвовали 55 человек – 31 любитель кофе и 24 человека, которые его не пьют. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые исследовали активность их мозга в трех состояниях – покоя, при выполнении определенной задачи, и вскоре после выпитой чашки кофе. Также исследователи оценивали уровень стресса, тревожности или депрессии участников.

Анализ данных показал, что у любителей кофе функциональная связность между некоторыми областями мозга была ниже. Эти области отвечают за контроль над движениями и эмоциями. То есть, делают вывод исследователи, любители кофе лучше своих коллег по исследованию концентрируют свое внимание и контролируют движения. Подобный эффект ученые наблюдали и у второй группы добровольцев – вскоре после того, как они выпивали чашку кофе.

Однако при этом у первой группы ученые чаще фиксировали стресс, а у мужчин исследователи заметили повышенную тревожность.

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