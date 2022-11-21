Ученые выяснили, как побороть преждевременное старение

Ученые заявили, что синдром Вернера и синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда являются двумя примерами редких генетических нарушений, известных как прогероидные синдромы, вызывающих признаки преждевременного старения у детей и молодых людей.

Об этом пишет Scitech Daily.

Отмечается, что пациенты с прогероидными синдромами имеют патологии и симптомы, которые часто связаны со старением. Среди них — остеопороз, катаракта, болезни сердца и диабет II типа.

Научный сотрудник Университета науки и технологий имени короля Абдуллы (KAUST) Франческо Делла Валле отметил, что основываясь на теоретических соображениях, они постулировали, что молекулярное взаимодействие между РНК L1 и специфическим ферментом, контролирующим стабильность гетерохроматина, может быть причиной преждевременного старения при синдромах прогерии.

Ученым удалось заблокировать экспрессию РНК L1 и обратить вспять процесс старения в клетках, взятых у пациентов с прогероидными синдромами, и у мышей, генетически модифицированных для имитации преждевременного старения.

Для этого использовались короткие синтетические нуклеотидные цепи, называемые антисмысловыми олигонуклеотидами (ASO), которые специально нацеливаются и приводят к деградации РНК L1. Но их L1 ASO был модифицирован, чтобы улучшить его способность проникать в клетки и оставаться стабильными внутри них.

«Среди других наблюдений наша работа устанавливает важное правило. Вопреки тому, что считалось ранее, аберрантная экспрессия РНК L1 является не следствием инициации старения, а его причиной, по крайней мере, при прогерии. И теперь мы впервые сообщаем о конкретной, а не глобальной цели, которая действует как важный фактор старения. Учитывая сходство между прогероидными синдромами и хронологическими заболеваниями, связанными со старением, нацеливание на РНК LINE-1 может быть эффективным способом лечения прогероидных синдромов, а также других возрастных заболеваний, характеризующихся аберрантной экспрессией LINE-1, таких как нейродегенеративные, метаболические и сердечно-сосудистые заболевания, и рак», — отметили ученые.

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