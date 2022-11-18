Ученые выяснили, какая прогулка в разы снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом говорится в исследовании European Heart Journal .

Ученые выяснили, сколько нужно гулять на самом деле, чтобы в разы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Прогулка полезна для работы и здоровья сердца, она помогает снизить уровень «плохого» холестерина и кровяное давление. И любой вид ходьбы будет важен для организма — неспешная прогулка по парку, путь пешком на работу и домой, а также короткие пробежки или интенсивная ходьба. А ежедневная быстрая прогулка помогает снизить в разы риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Лестерского центра биомедицинских исследований и Кембриджского университета провели масштабный анализ данных 80 тысяч человек, чтобы выяснить тенденции в отношении физических упражнений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что уровень таких заболеваний был на 14% ниже у людей, которые ежедневно используют умеренный или высокий режим упражнений.

Как объясняют ученые, такие упражнения эквивалентны преобразованию обычной 14-минутной прогулки в энергичную 7-минутную прогулку. Кроме ежедневной прогулки медики рекомендуют выполнять по 150 разных упражнений средней интенсивности и 75 энергичных упражнений в неделю — это в разы поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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