В Тель-Авивском университете выяснили, почему женщины замерзают быстрее мужчин

Все мы наблюдем пары на улице, когда женщина уходит, укутавшись в мужской пиджак, а ее партнер шагает рядом в футболке. На самом деле это не только «джентльменский ход» — этому есть научное объяснение.

Ученые раскрыли причину, по которой женщинам всегда холоднее, чем мужчинам.

Об этом пишет The Sun.

Так, врач Эран Левин из Тель-Авивского университета объясняет, что мужчины и женщины действительно по-разному чувствуют температуру. Эта разница в тепловых ощущениях возникла в ходе эволюции, и совсем не для того, чтобы люди спорили о кондиционировании воздуха, а скорее наоборот.

Исследование показало, что это явление наблюдается не только среди людей, но и среди многих видов птиц и млекопитающих. Самки обычно предпочитают более теплую среду, чем самцы, и в определенное время эти преимущества вызывают сегрегацию между двумя полами.

Например, самки с большей вероятностью прижимаются друг к другу, чтобы согреться, тогда как самцы держатся на большем расстоянии и избегают контактов друг с другом.

«У перелетных видов птиц самцы зимуют в более холодных районах, тогда как самки пытаются избегать сквозняков. А самки летучих мышей, как правило, собираются вместе в уютном уголке, в то время как самцы предпочитают «растягиваться» в проветриваемом проходе», — пишет издание.

У многих млекопитающих, даже у видов, всю жизнь живущих парами или в смешанных группах, самцы предпочитают тень, а самки — солнечный свет, или самцы поднимаются на вершины гор, а самки остаются в долинах.

Таким образом, разделение между самцами и самками снижает конкуренцию за ресурсы в окружающей среде и отпугивает самцов, которые могут проявлять агрессию и подвергать опасности детенышей.

«То есть женщины эволюционировали в вопросе ощущения холода, так как это помогает разделять пол и предотвращает столкновение внутри пар: двое меньше будут ссориться за одеяло, один всегда сможет согреть другого», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, разные температурные предпочтения самцов и самок отражают различия в нервной системе.

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