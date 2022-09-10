Ученые заявили, что свекольный сок замедляет процесс старения

Сок свеклы может увеличить продолжительность жизни человека. Кроме того, благодаря витаминам и микроэлементам в составе этого корнеплода, такой напиток укрепляет иммунитет и защищает от ряда болезней.

Группа британских специалистов выяснила, что употребление подобного сока стимулирует выработку полезных бактерий во рту пожилых людей, что защищает их от множества заболеваний.

В ходе научного эксперимента ученые обнаружили крайне полезное свойство свеклы. Оказывается, что если делать свежевыжатый свекольный сок и употреблять его на постоянной основе, можно продлить годы своей жизни.

Сок из этого овоща особенно полезно пить людям старшего возраста, поскольку свекла способствует увеличению производства полезных бактерий в ротовой полости. Благодаря этому человек сможет укрепить кровеносные сосуды и улучшить поступление крови в головной мозг.

Узнав о подобном свойстве свеклы, группа специалистов попыталась выявить, какое вещество в составе овоща делает его столь полезным для пожилых людей. После ряда манипуляций их внимание остановилось на неорганических нитратах. Человеческая слюна влияет на них так, что они расщепляются до оксида азота. Именно этот компонент приносит большую пользу сосудам, находящимся в головном мозге.

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