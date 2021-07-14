Ученые заявили, что Землю накрыл мощный солнечный шторм

Эксперты сообщили, что 14 июля Земля подвергается воздействию мощной солнечной бури. В последствии этого на полюсах планеты возможны полярные сияния. Кроме того, негативно буря влияет на сигналы GPS. Также возможны проблемы с мобильной связью.

Об этом сообщает DNA India.

По словам специалистов, последствием бури стало образование дыры в атмосфере Солнца, а потому образовался бурный потом заряженных частиц и солнечного ветра, которые передвигается с высокой скоростью.

Согласно оценкам NASA, из-за этого явления могут быть прерваны сигналы спутников, радио. Солнечный ветер движется в сторону Земли со скоростью в 1,6 миллионов километров в час.

Ранее Курсор писал, что спутник Сатурна может оказаться пригодным для жизни. По словам ученых, на Титане хоть и есть вода, но в твердом состоянии. Однако жидкая вода может храниться на глубине. Но есть вероятность, что на спутнике может зарождаться жизнь.

Кроме того, наш портал сообщал, что ученые обнаружили новый источник редких субатомных «пуль». Ученые отметили, что их метод открывает новые возможности для проведения новых эксперименты с разными лучами одновременно.