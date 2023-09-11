В чем состоит секрет сохранения молодости – исследование

Новое открытие может серьезно повлиять на то, что со временем можно будет отсрочить наступление старости.

Ученые в рамках нового исследования обнаружили, что в дрожжах "скрыты" секреты сохранения молодости.

Об этом сообщает Cambridge Independent.

Существует мнение, что количество потребляемой пищи непосредственно влияет на состояние нашего организма. Если же, не доводя до голодания, снизить количество калорий, тогда можно улучшить здоровье.

Ученые в рамках нового исследования решили попробовать сместить акцент с количества пищи на то, что именно мы потребляем, в особенности на ранних этапах жизни.

Они воспользовались почкующимися дрожжами, широко известной моделью для изучения старения, чтобы изменить рацион питания дрожжевых клеток. Известно, что в основном дрожжи процветают на глюкозе, но в рамках исследования их решили кормить галактозой.

Ученые зафиксировали поразительные изменения. Так, дрожжевые клетки не с необходимостью жили дольше, но их старость была более качественной и плавной.

Не были обнаружены обычные признаки старения и потеря жизненных сил, как когда они питались глюкозой. Кроме этого, период их плохого самочувствия к концу жизненного пути был существенно меньше.

Вероятно, изменение рациона в начале жизни направляло дрожжи на более здоровый путь старения. Но подобное изменение рациона нужно было, когда у дрожжевых клеток была "молодость". Когда же они "старели", то рацион особо ни на что не влиял.

Вне всяких сомнений, дрожжи и люди серьезно отличаются друг от друга, но открытие указывает на потенциальную важность диеты в раннем возрасте, чтобы определять то, насколько хорошо мы стареем.

Десятки лет считалось, что старение дрожжей происходит из-за накопления циркулярной ДНК, что приводит к потере жизнеспособности со временем. Но новый анализ этого вопроса от ведущего научного сотрудника Доротиа Хоркай указал на нечто иное.

Исследуя старые дрожжи-мутанты, не накапливающие циркулярную ДНК, эксперты нашли сломанный фрагмент хромосомы дрожжей. Он постоянно фиксировался в стареющих клетках дрожжей с признаками износа, но здоровые стареющие клетки его не содержали. Вероятно, в старении в действительности "виноват" именно этот фрагмент.

Не меньше удивляет возможная связь между этим фрагментом и старением млекопитающих. Человек и другие животные имеют свидетельства изменений с возрастом хромосом и структур, содержащих нашу ДНК.

Ученые не могут напрямую сравнить старение дрожжей и человека. Однако это открытие может привести к будущим исследованиям, в рамках которых ученые попытаются найти способ поддержки здоровья, даже если человек соблюдает обычную диету. Вероятно, старение является неизбежным процессом, но понимание этих процессов может помочь нам потенциально отсрочить его наступление.

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