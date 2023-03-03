В NASA выяснили, какие комнатные растения улучшают здоровье

Комнатные растения не только являются прекрасным украшением для нашего дома, но и могут оказать ценное влияние на наше здоровье. Они не только доставляют эстетическое удовольствие, но также способны улучшить качество воздуха внутри помещения, снизить уровень стресса и улучшить наше настроение.

Об этом пишет «Nashamama«.

Кроме того, многие комнатные растения, согласно исследованию NASA, способны естественным образом очищать воздух от токсинов и других вредных веществ. Например, папоротник Бостона, спатифиллум и алоэ вера могут удалять из воздуха формальдегид, бензол, толуол и другие опасные вещества.

Также важно отметить, что комнатные растения могут оказать положительное влияние на наше психическое здоровье. Исследования показывают, что нахождение в присутствии растений может снизить уровень стресса и тревоги, улучшить настроение и снизить усталость. Растения, такие как лаванда, алоэ вера и калатея, могут помочь нам расслабиться и снизить уровень стресса.

Некоторые комнатные растения могут помочь увеличить влажность воздуха внутри помещения. Это особенно важно при низком уровне влажности, который может вызывать сухость и раздражение глаз и дыхательных путей, а также способствовать распространению инфекций. Например, фикус и пальма могут помочь увеличить влажность воздуха, делая его более комфортным для нас.

Кроме того, комнатные растения могут использоваться в медицинских целях для лечения различных заболеваний. Например, алоэ известно своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, а эвкалипт может помочь улучшить работу дыхательной системы и усилить блокировку дыхательных путей. Это доказано многими исследованиями и делает комнатные растения еще более ценными для нашего здоровья.

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