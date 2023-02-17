Названы продукты, которые заменят самые эффективные антибиотики

Начинать укреплять иммунитет никогда не поздно. При сниженном иммунитете вы часто болеете инфекциями, быстро устаете, плохо спите. Сегодня мы расскажем, чем поднять иммунитет. Вы можете укрепить свою иммунную систему, употребляя продукты, которые рекомендуют врачи.

Имбирь. Один из замечательных продуктов природы защищает от инфекций верхних дыхательных путей, гриппа и других вирусных заболеваний. Имбирь улучшает пищеварение, снимая тошноту и желудочные боли, а также способствует нормализации холестерина в крови.

Красный перец. Этот овощ также богат витамином С, В1, В2, а также калием, магнием, фосфором, кальцием, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Кроме обезболивающего и противовоспалительного действия красный перец снижает уровень холестерина, регулирует кислотность желудка и стимулирует кровообращение.

Гранат. Это не просто фрукт, а настоящая «витаминно-минеральная бомба». В составе граната много витамина С, эффективно укрепляющего иммунитет организма, а также антиоксиданты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы.

Брокколи. Этот вид капусты богат витаминами А, С, К, В, а также цинком, клетчаткой, фосфором и другими полезными элементами. Но особую значимость брокколи имеет благодаря сульфорафану – соединению, которое имеет противораковые и антибактериальные эффекты. Этот овощ укрепляет иммунную систему, а также повышает стойкость легких к заболеваниям, что особенно важно во время коронавируса.

Ухудшение функции иммунной системы связывают с окончанием зимнего сезона, но организм нуждается в поддержке круглый год. Витаминные препараты не нужно пить постоянно, достаточно укреплять иммунитет в критические периоды:

осенью до подъема заболеваемости простудами и зимой;

после перенесенного ОРВИ или другой инфекции;

при планировании беременности или в период лактации;

перед длительным путешествием и сменой часовых поясов или климатических зон;

после лечения хронического заболевания;

при длительном или частом употреблении алкоголя;

при соблюдении строгой диеты.

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