В США одобрили препарат против редкого типа рака крови

Оптовая стоимость лечения новым препаратом будет составлять 21 тысячу долларов США в месяц.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило препарат Eli Lilly для формы редкого рака крови. Новое лекарство называется Jaypirca.

Об этом говорится на сайте компании.

Препарат обладает доказанной эффективностью для пациентов с рецидивом или рефрактерной (невосприимчивой) мантийно-клеточной лимфомой. Это редкий тип рака крови, начинающийся с лейкоцитов в лимфатических узлах и агрессивно распространяющийся на другие части тела.

Профессор онкологического центра Техаского университета отметил, что одобрение этого препарата является важным прогрессом для пациентов, которые исторически имели плохой прогноз после прекращения стандартной фазы лечения.

Он так е рассказал, что одобрению препарата предшествовали клинические исследования. Из 120 пациентов, находившихся на ранней и средней стадии, 50% отреагировали на препарат, а 13% достигли ремиссии.

Ожидается, что пациенты с мантийно-клеточной лимфомой, прошедшие по меньшей мере два курса химиотерапии, смогут приобрести препарат в ближайшие недели. Оптовая стоимость будет составлять 21 тысячу долларов США в месяц за дозу 200 мг.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ выпускает глобальное предупреждение о сиропах от кашля после смерти 66 детей. Четыре лекарственных продукта были связаны с 66 смертельными случаями.