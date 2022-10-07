ВОЗ выпускает глобальное предупреждение о сиропах от кашля после смерти 66 детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила глобальное предупреждение о сиропах от кашля, произведенных в Индии, которые, как считается, связаны со смертью 66 детей в Гамбии.

В предупреждении, которое было опубликовано на веб-сайте, были указаны четыре лекарства — пероральный раствор прометазина, детский сироп от кашля Kofexmalin, детский сироп от кашля Makoff и сироп от простуды Magrip N — которые имеют «неприемлемые» уровни содержания загрязняющих веществ в продуктах.

Согласно сообщениям, лекарства стали причиной смерти 66 детей, а также были выявлены другие тяжелые повреждения почек в Гамбии, где продолжаются попытки отозвать лекарство.

«Возможные загрязнители включают диэтиленгликоль, который обычно используется в антифризах и может вызвать летальное повреждение печени среди других симптомов, и этиленгликоль, который вызывает респираторный дистресс при достаточно высоких концентрациях. Оба являются токсичными, а другие последствия приема внутрь включают боль в животе, рвоту, диарею, неспособность мочиться, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти», — заявляет ВОЗ.

По данным ВОЗ, насколько им известно, только эти четыре продукта содержат загрязняющие вещества, и считается, что это ограничивается Гамбией, хотя возможно, что продукты попали через нерегулируемые рынки в другие страны.

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