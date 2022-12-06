В Великобритании 8 детей умерли от бактериальной инфекции

В Великобритании врачи зафиксировали 8 случаев детских смертей, спровоцированных бактериальной инфекцией.

Об этом сообщает ВВС.

Так, на территории Англии уже умерло 5 детей в возрасте до 5 лет, 7-летний ребенок в Уэльсе и 12-летний подросток в Лондоне. Последней умерла 5-летняя девочка, которая училась начальной школе Black Mountain.

Школьница серьезно заболела и была госпитализирована в Королевскую больницу Белфаста. Она была в тяжелом состоянии, из-за чего врачи приняли решение о ее переводе в реанимацию, но, к несчастью, в понедельник, 5 декабря, она умерла.

На фоне этого всех детей из начальной школы, где училась покойная, попросили посетить больницу. Там их должен осмотреть врач и назначить прохождение профилактического курса антибиотиков.

Врачам уже удалось диагностировать у одного из школьников из этой школы тяжелую форму стрептококковой инфекции А, а также несколько детей имеют легкое течение заболевания.

Эта бактерия в основном является причиной легкой инфекции, вызывающей боль в горле или скарлатину. Он легко лечится с помощью антибиотиков. На фоне этого непонятно, почему из-за бактериальной инфекции, обычно вызывающей легкую симптоматику, в последнее время умерло сразу 8 детей.

По мнению британских медиков, во время пандемии уменьшилось количество социальных контактов между детьми, вследствие чего коллективный иммунитет резко снизился. Это может быть одним из объяснений высокой смертности.

В силу этого врачи призвали родителей обращаться к медикам, если у их детей есть симптомы ухудшения состояния после приступа скарлатины, боли в горле или респираторной инфекции.

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