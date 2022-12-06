Сколько израильских младенцев уязвимы для полиомиелита — СМИ

Примерно 100 000 младенцев и детей в Израиле не полностью защищены от полиомиелита, а некоторые вовсе не защищены.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Среди незащищенных младенцев около 20 000 детей в возрасте от шести недель до 11 месяцев. Одни совсем не привиты, другие получили одну-две дозы.
Данные также показывают, что 68 000 детей в возрасте от 1 до 6 лет не полностью или совсем не вакцинированы. В возрасте от шести до 20 лет насчитывается 40 000 непривитых.
«Курсор» сообщал, что израильские ученые впервые получили мужские и женские клетки от одного человека.